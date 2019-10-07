Дом как с обложки. 13 многоэтажек капитально отремонтировали в Клину

В городском округе Клин завершили капремонт в 13 многоэтажных домах. Об этом сообщила глава муниципалитета Алена Сокольская.

Всего в этом году в Клину капитально отремонтируют 40 многоэтажек. Работы ведутся на крышах, фасадах, инженерных коммуникациях. Кроме того, продолжается капремонт в 10 домах в бывшем военном городке Клин-9.

«10 домов бывшего военного городка включены в программу ремонта особым распоряжением губернатора. Долгие годы военное ведомство не уделяло должному содержанию домов никакого внимания. Муниципалитет принял их на баланс. Мы хорошо понимали, в каком они состоянии», — отметила Алена Сокольская. Она добавила, что в следующем году в городке проведут ремонт подъездов.

Перемены в городском округе уже успели оценить жители. «Мы с соседями не можем и припомнить, когда в нашем городке был ремонт, дома буквально стояли обшарпанные. И вот благодаря губернаторской программе начался не просто ремонт, не просто кое-где подделать, подлатать, а капитально все делают! Меняют кровлю, утепляют наши дома. Посмотрите, дома как картинки, с новыми красивыми фасадами. Спасибо властям, что решили вопрос», — поделился местный житель Виктор Зотов.

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В прошлом году в Клину капитально отремонтировали 137 многоэтажек. Всего до конца 2019-го в области проведут работы в 2,6 тысячи домах. Жилищные условия станут лучше для 300 тысяч подмосквичей. Ознакомиться с адресной программой можно на сайте Фонда капитального ремонта.