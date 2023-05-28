Подмосковье 28 мая 2023, 00:30 Шесть медалей завоевали подмосковные спортсмены в последний день чемпионата России по легкой атлетике Фото Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

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В заключительный день чемпионата России по легкой атлетике в Сочи подмосковные спортсмены завоевали по две золотые, серебряные и бронзовые медали, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Всего на соревнованиях сборная региона выиграла 13 наград.

Подмосковный легкоатлет Сергей Дубровский завоевал золотую медаль в беге на 1500 метров. Спортсмен из Московской области Андрей Лукин достиг финиша первым на дистанции 200 метров.

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​Серебряными призерами финального дня национального чемпионата стали представительница Подмосковья Мария Ласицкене в прыжках в высоту и квартет Андрея Лукина, Ивана Афонина, Александра Рудченко и Алексея Лаптева в эстафетном беге 4×100.

В преодолении дистанции 1500 метров жительница Московской области Екатерина Ивонина завоевала бронзовую награду. Также третье место занял Дмитрий Тарабин в метании копья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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