13 корпус «Новокосино-2» в Реутове ввели в эксплуатацию. Квартиры получат 800 обманутых дольщиков

Министерством жилищной политики Московской области 4 декабря 2019 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 13-го корпуса жилого комплекса «Новокосино-2». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первые дольщики ЖК «Квартал Европа» в Балашихе получили ключи от квартир Подробнее

Строительство 13-го корпуса «Новокосино-2» в Реутове началось в 2013 году. Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован на конец 2015 года, но из-за отсутствия финансирования у застройщика ООО «ЭкспертСтрой» — строительство велось медленными темпами. И в итоге данная компания прекратила все работы. Более 800 обладателей квартир в положенные сроки так и не отметили долгожданное новоселье. Ситуация начала решаться лишь после вмешательства администрации Московской области.

«Для завершения строительства объекта правительством Московской области был найден инвестор — это ГК „Гранель“. Вчера дом был введен в эксплуатацию, обеспечены права 802 граждан», — сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Недавно ключи от новых квартир вручили первым дольщикам жилого комплекса «Квартал Европа» из Балашихи. Всего за 2019 год в Московской области обеспечили права 17,4 тысячи обманутых дольщиков.