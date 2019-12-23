Лавочки, игровые площадки и парковки. 13 дворов благоустроят в Шатуре в 2020 году

В городском округе Шатура в 2020 году комплексно благоустроят 13 дворовых территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

С 2017 года в округе привели в порядок около 30 дворов. В 2017-м их было всего восемь, площадь благоустройства составила свыше 12 тысяч м². В 2018-м благоустроили девять дворов площадью 13,3 тысячи м². В текущем году удалось обновить 10 территорий — 27 тысяч м².

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За три года в городском округе удалось обустроить более тысячи новых парковочных машиномест, рассказал заместитель начальника Управления ЖКХ и благоустройства муниципалитета Сергей Бесчеревных.

«В 2020 году мы планируем зайти с благоустройством еще в 13 дворов. Сегодня все документы по адресам и объемам работ находятся на согласовании в профильном министерстве Московской области. Точно могу сказать, что отремонтируем не меньше, чем в уходящем году», — пообещал Сергей Бесчеревных.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя ремонт асфальто-бетонного покрытия с учетом внутриквартальных проездов, тротуаров, выходов из домов, обустройство парковок и так далее. Устанавливаются новые или реконструируются действующие игровые площадки. Монтируется освещение и видеонаблюдение, оборудуются площадки для сбора ТКО и информационные стенды.

Список дворов для реконструкции формируется из двух источников: плана администрации по благоустройству и результатов голосования жителей на портале «Добродел». Благодаря активности шатурян, в 2018 году удалось привести в порядок несколько дворов в деревне Левошево. Там установили большую игровую площадку, лавочки, урны, освещение, видеонаблюдение. Заасфальтировали тротуары, подходы к детском саду, проезды и выходы из подъездов. Также теперь у местных жителей есть большая парковка и площадка по сбору отходов.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

В будущем году власти намерены продолжить наводить порядок в деревне: появится еще одна детская игровая зона, новые парковочные места, тротуары. Внутриквартальные проезды покроют новым асфальтом и оформят бортовым камнем. Замначальника Управления ЖКХ и благоустройства муниципалитета Сергей Бесчеревных уточнил, что все детские игровые площадки, начиная с 2020 года, будут устанавливаться только с прорезиненным ударопоглащающим покрытием.

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Житель Левошево Николай Иванович Гриднев — ветеран труда. Мужчина очень любит родную деревню. Николай Иванович призвал навести порядок на центральной дороге. «Вечером, когда машины встают по обе стороны, нам не проехать. Надо бы сделать проезд шире», — предложил Николай Гриднев.

На 2020 год в Левошеве уже запланировано расширение центральной проездной дороги.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Местный житель Виталий Соломнов преобразования в родном дворе одобряет: «Когда площадка появилась — и детей стало здесь больше, и чище во дворе стало. Хотелось бы, чтобы убирались почаще, особенно урны. А так, двор очень уютным стал, я бы даже сказал, что ничем не хуже, чем в городе».