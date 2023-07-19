19 июля 2023, 15:30
Почти 130 фактов незаконного занятия лесных участков выявили в Подмосковье с начала лета
Сотрудники лесной охраны выявили 129 случаев самовольного занятия участков на природных зонах Московской области с начала лета, сообщила пресс-служба Комлесхоза Подмосковья. В отношении нарушителей составлены протоколы о правонарушении с расчетом ущерба при наличии.
«На данный момент на 117 нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении, по 12 — проводятся дополнительные расследования», — отметил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Наибольшее количество фактов с начала лета выявили в Волоколамском, Наро-Фоминском и Дмитровском лесничествах. Всего с начала года сотрудники составили 439 протоколов о нарушении.
Согласно статье 7.9 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное занятие лесного участка наказывается штрафом в размере до 50 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч для должностных и до 300 тысяч для юридических.
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