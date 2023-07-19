Подмосковье 19 июля 2023, 15:30 Почти 130 фактов незаконного занятия лесных участков выявили в Подмосковье с начала лета Комитет лесного хозяйства МО

Читать 360tv в

Сотрудники лесной охраны выявили 129 случаев самовольного занятия участков на природных зонах Московской области с начала лета, сообщила пресс-служба Комлесхоза Подмосковья. В отношении нарушителей составлены протоколы о правонарушении с расчетом ущерба при наличии.

«На данный момент на 117 нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении, по 12 — проводятся дополнительные расследования», — отметил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Наибольшее количество фактов с начала лета выявили в Волоколамском, Наро-Фоминском и Дмитровском лесничествах. Всего с начала года сотрудники составили 439 протоколов о нарушении.

Согласно статье 7.9 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное занятие лесного участка наказывается штрафом в размере до 50 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч для должностных и до 300 тысяч для юридических.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».