Более 123 тысяч ям устранили на дорогах во дворах Подмосковья в этом году

В Подмосковье с начала ремонтного сезона дорожные службы заделали свыше 123,2 тысячи ям во дворах. Работы по устранению ям продолжатся. Об этом рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Динамика устранения ям во дворах и внутриквартальных проездах у нас хорошая. С начала сезона устранили 123 256 ям. Работа в данном направлении продолжается», — уточнил Хайкин.

В этом году в Подмосковье зарегистрировали свыше 158,8 тысячи дорожных ям. Заделать все оцифрованные ямы уже удалось в нескольких округах: Власихе, Ивантеевке, Серебряных Прудах, Химках, Шатуре, Павловском Посаде, Солнечногорске и Рошале.

Министр отметил, что за второй квартал этого года на 10% уменьшилось число обращений по категории «Ямы во дворах» по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Хайкин добавил, что в Подмосковье в первую очередь устраняют те дефекты на дорогах дворов, на которые жалуются жители.