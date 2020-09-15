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    15 сентября 2020, 22:19

    Более 123 тысяч ям устранили на дорогах во дворах Подмосковья в этом году

    Алена Собкалова

    В Подмосковье с начала ремонтного сезона дорожные службы заделали свыше 123,2 тысячи ям во дворах. Работы по устранению ям продолжатся. Об этом рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
    Более 123 тысяч ям устранили на дорогах во дворах Подмосковья в этом году

    «Динамика устранения ям во дворах и внутриквартальных проездах у нас хорошая. С начала сезона устранили 123 256 ям. Работа в данном направлении продолжается», — уточнил Хайкин.

    В этом году в Подмосковье зарегистрировали свыше 158,8 тысячи дорожных ям. Заделать все оцифрованные ямы уже удалось в нескольких округах: Власихе, Ивантеевке, Серебряных Прудах, Химках, Шатуре, Павловском Посаде, Солнечногорске и Рошале.

    Министр отметил, что за второй квартал этого года на 10% уменьшилось число обращений по категории «Ямы во дворах» по сравнению с таким же периодом прошлого года.

    Хайкин добавил, что в Подмосковье в первую очередь устраняют те дефекты на дорогах дворов, на которые жалуются жители.

    Новости SMI.FM