Инспекторы нашли 123 нарушения в работе аттракционов при ТРЦ Подмосковья за два месяца
Исправность аттракционов, работающих внутри торгово-развлекательных центров в Подмосковье, проверили 72 раза с начала года. Нарушения обернулись штрафами на 600 тысяч рублей.
Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, рейды провели во всех городских округах.
В этих проверках приняли участие более 40 инспекторов Гостехнадзора. Наша задача — сделать такой вид развлечений совершенно безопасным
За два месяца инспекторы выявили 123 нарушения требований к использованию аттракционов. За это их владельцев привлекли к административной ответственности.
«Общая сумма штрафов составила порядка 600 тысяч рублей», — сообщил Воскресенский.
Также владельцы аттракционов получили 266 предостережений о недопустимости нарушений.
По словам Воскресенского, благодаря постоянному техническому контролю в Подмосковье не было ни одного несчастного случая на аттракционах уже около десяти лет.