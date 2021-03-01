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    01 марта 2021, 10:55

    Инспекторы нашли 123 нарушения в работе аттракционов при ТРЦ Подмосковья за два месяца

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Исправность аттракционов, работающих внутри торгово-развлекательных центров в Подмосковье, проверили 72 раза с начала года. Нарушения обернулись штрафами на 600 тысяч рублей.

    Инспекторы нашли 123 нарушения в работе аттракционов при ТРЦ Подмосковья за два месяца | Изображение 1

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, рейды провели во всех городских округах.

    В этих проверках приняли участие более 40 инспекторов Гостехнадзора. Наша задача — сделать такой вид развлечений совершенно безопасным

    Сергей Воскресенский.

    За два месяца инспекторы выявили 123 нарушения требований к использованию аттракционов. За это их владельцев привлекли к административной ответственности.

    «Общая сумма штрафов составила порядка 600 тысяч рублей», — сообщил Воскресенский.

    Также владельцы аттракционов получили 266 предостережений о недопустимости нарушений.

    По словам Воскресенского, благодаря постоянному техническому контролю в Подмосковье не было ни одного несчастного случая на аттракционах уже около десяти лет.