123-летний дом в Балашихе видел многое, но не капремонт. Удастся ли спасти здание с вековой историей?
Типичная кухня этого общежития — плиты в ряд, на вентиляцию ни намека. Потолок прогнил, со стен слетает штукатурка. И так во всех помещениях — не только общественного пользования, но и в жилых.
«Каждый год мы пишем, обращаемся, что у нас течет крыша. Управляющей компании каждый раз пишем, но до сих пор вот нам не сделали. Пришли, замерили и обещали сделать, но до сих пор не сделали», — рассказывает жительница дома 4 по ул. Крупешина Наталья Карасева.
Расширенная комиссия из представителей Фонда капитального ремонта, администрации городского округа и управляющей компании провела техническое обследование здания.
Из-за скопления влаги и отсутствия вентиляции происходит обрушение бетона, сказали эксперты. В одной из квартир в ванной комнате не так давно обвалился потолок. Но сырость и плесень — не основные проблемы этого старинного дома.
Здание пережило реконструкцию. Дом был двухэтажный, а сейчас он 4-этажный. Надстройка в виде двух этажей дает нагрузку — соответственно, фундамент просаживается. Трещины с палец на стенах каждого этажа — тому подтверждение. Ремонта здесь не было никогда. Однажды лишь починили участок кровли, да и то с нарушениями.
По результатам встречи стало ясно, что капремонт старинный дом может и не спасти. Прежде необходимо произвести комплексное инструментально-техническое обследование здания.
«По результатам специалисты должны дать заключение по каждому конструктивному элементу -это перекрытия, это кровля, это фундамент. Административная комиссия будет рассматривать техническое обследование с его заключениями и принимать решение: признавать дом аварийным и подлежащим расселению, либо мы совместно с администрацией будем проводить здесь капитальный ремонт», — сказал заместитель генерального директора по капитальному ремонту Александр Шаповалов.
За ходом проведения обследования будут следить администрация, Фонд капитального ремонта совместно с жителями дома.
«Предполагается создать инициативную группу со стороны жителей. И УК, и мы, администрация, будем это все совместно контролировать», — отметил руководитель отдела капитального ремонта управления ЖКХ г. о. Балашиха Александр Петросян.
Работы по комплексному инструментальному обследованию многоквартирного дома займут не больше двух недель. По истечению этого срока определится состояние всех конструктивных элементов дома, в том числе определится фактический износ здания, в случае фиксации износа дома более 70% — многоквартирный дом должен быть признан аварийным и подлежащим расселению, если же будет получено положительное заключение, тогда подрядчики в течение трех недель приступят к проведению ремонтных работ.