123-летний дом в Балашихе видел многое, но не капремонт. Удастся ли спасти здание с вековой историей?

Жилому дому номер 4 по улице Крупешина в Балашихе 123 года. За это время его ни разу не ремонтировали. В ситуации приехала разобраться расширенная комиссия во главе с представителями Фонда капитального ремонта.

Источник фото: телеканал «360»

Типичная кухня этого общежития — плиты в ряд, на вентиляцию ни намека. Потолок прогнил, со стен слетает штукатурка. И так во всех помещениях — не только общественного пользования, но и в жилых.

Источник фото: телеканал «360»

«Каждый год мы пишем, обращаемся, что у нас течет крыша. Управляющей компании каждый раз пишем, но до сих пор вот нам не сделали. Пришли, замерили и обещали сделать, но до сих пор не сделали», — рассказывает жительница дома 4 по ул. Крупешина Наталья Карасева.

Источник фото: телеканал «360»

Расширенная комиссия из представителей Фонда капитального ремонта, администрации городского округа и управляющей компании провела техническое обследование здания.

Источник фото: телеканал «360»

Из-за скопления влаги и отсутствия вентиляции происходит обрушение бетона, сказали эксперты. В одной из квартир в ванной комнате не так давно обвалился потолок. Но сырость и плесень — не основные проблемы этого старинного дома.

Источник фото: телеканал «360»

Здание пережило реконструкцию. Дом был двухэтажный, а сейчас он 4-этажный. Надстройка в виде двух этажей дает нагрузку — соответственно, фундамент просаживается. Трещины с палец на стенах каждого этажа — тому подтверждение. Ремонта здесь не было никогда. Однажды лишь починили участок кровли, да и то с нарушениями.

Источник фото: телеканал «360»

По результатам встречи стало ясно, что капремонт старинный дом может и не спасти. Прежде необходимо произвести комплексное инструментально-техническое обследование здания.

Источник фото: телеканал «360»

«По результатам специалисты должны дать заключение по каждому конструктивному элементу -это перекрытия, это кровля, это фундамент. Административная комиссия будет рассматривать техническое обследование с его заключениями и принимать решение: признавать дом аварийным и подлежащим расселению, либо мы совместно с администрацией будем проводить здесь капитальный ремонт», — сказал заместитель генерального директора по капитальному ремонту Александр Шаповалов.

Источник фото: телеканал «360»

За ходом проведения обследования будут следить администрация, Фонд капитального ремонта совместно с жителями дома.

«Предполагается создать инициативную группу со стороны жителей. И УК, и мы, администрация, будем это все совместно контролировать», — отметил руководитель отдела капитального ремонта управления ЖКХ г. о. Балашиха Александр Петросян.

Источник фото: телеканал «360»

Работы по комплексному инструментальному обследованию многоквартирного дома займут не больше двух недель. По истечению этого срока определится состояние всех конструктивных элементов дома, в том числе определится фактический износ здания, в случае фиксации износа дома более 70% — многоквартирный дом должен быть признан аварийным и подлежащим расселению, если же будет получено положительное заключение, тогда подрядчики в течение трех недель приступят к проведению ремонтных работ.