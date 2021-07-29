Не придется ехать в Дмитров. 12 услуг предложили в офисе социальной газификации в Бунятине

Офис социальной газификации уже неделю работает в деревне Бунятино Дмитровского городского округа. Жители активно пользуются всеми возможностями многофункционального центра. В нем можно получить сразу 12 услуг.

Источник фото: телеканал «360»

В офисе социальной газификации можно решить вопросы не только газификации, но и оформления имущества и даже вакцинации.

«Это третий стационарный офис. Здесь жители могут, помимо заключения комплексного договора на газификацию, получить еще 11 услуг. Всего 12 услуг. Можно зарегистрировать имущество, пересчитать тарифы на электричество, получить льготы по вывозу ТКО, записаться на вакцинацию, заказать выезд кадастрового инженера и так далее», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Министр приехал на торжественное открытие офиса, чтобы проверить его работу. Он рассказал, что Московская область сейчас является лидером президентской программы.

«На сегодня порядка 400 строек мы уже закончили, подключили газ. Сейчас идет около тысячи строек одновременно. Программа охватывает порядка 300 тысяч жителей. Будет построено 115 тысяч газопроводов. Идем мы в графике. В каждом округе создан штаб по газификации. Существует региональный штаб. Проблемы выносятся туда на обсуждение, мы мобилизовались, все участвуют в этой программе. В ускоренном темпе все проекты согласовываются, снимаются какие-то преграды в нормативно-правовых актах», — пояснил Самарин.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что офисы социальной газификации открывают в тех округах, в которых есть потребность в этом.

«Мы же провели большую работу, проанализировали, где и сколько надо догазифицировать. И в Дмитровском городском округе 169 населенных пунктов, 10,5 тысячи жителей будут догазифицированы, поэтому здесь и появляется такой офис. Он не случайно здесь появился: здесь было много вопросов, много желающих», — уточнил министр.

Всего в Московской области откроют восемь таких офисов. Вопросы газификации в них смогут решать жители любого муниципалитета, уточнила депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Здесь работают специалисты, которые обсчитают, во сколько и как подключение может обойтись от забора до дома и внутри дома какая раскладка. И тут можно оформить рассрочку без процентов. Это тоже очень важно, потому что не у каждого жителя есть возможность такую сумму заплатить сразу», — сказала Роднина.

Источник фото: телеканал «360»

Удобство для жителей очевидно: им теперь не нужно далеко ездить, чтобы решить важные вопросы с документами.

«Это становится таким офисом, где можно решить сразу несколько вопросов. Не надо ехать в Дмитров или какой-то более крупный населенный пункт, где решаются эти вопросы», — заключила депутат.

Ранее офисы социальной газификации открыли в деревне Осеченки Раменского округа и селе Ям Домодедовского округа.