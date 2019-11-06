Чистые и благоустроенные. 12 прудов преобразятся в Солнечногорске в этом году

В городском округе Солнечногорск очищают пруды, в том числе пожарные, и благоустраивают прилегающую к ним территорию. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Подрядная организация убирает упавшие деревья, спиливает мешающие ветки, достает из воды упавшую туда древесину, а также мусор и тину, окашивает камыш и растущие на берегу и в прибрежной зоне растения.

В программу по очистке в 2019 году вошли 12 солнечногорских водоемов, на двух из них работы уже завершены. Сейчас идет очистка прудов в деревне Обухово и в Солнечногорске, по улице Новослободская.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Индивидуальный предприниматель Алексей Неелов, выигравший конкурс на проведение работ, рассказал, что местные жители следят за очисткой и озвучивают дополнительные пожелания.

«Мы идем им навстречу и выполняем просьбы сверх технического задания. Надеюсь, когда люди увидят результат, их отношение к окружающей среде изменится и мусорить они будут значительно меньше», — высказал пожелание Алексей Неелов.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

На выполненные работы от солнечногорцев уже есть положительные отзывы. После очистки, по словам жителей, территория вблизи пруда станет местом отдыха. «Мы видим, как преображается территория. У людей появляется совсем другой настрой — позитивный, радостный. Очень благодарны, что нас услышали и почистили пруд», — сказала местная жительница Надежда Турковская.

Специалисты также чистят от мусора и дно водоемов. Попадаются разные вещи, среди которых старые котелки, детские коляски, велосипеды и диваны.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Начальник отдела экологии администрации городского округа Солнечногорск Денис Афиногентов обратил внимание на то, что своевременная очистка предотвращает озеленение и обмеление водоемов.

«Мы чистим пруды, стоящие на балансе муниципалитета, или обращаемся в Министерство экологии Подмосковья, если речь идет, например, о русловых прудах. Все заявки жителей рассматриваем индивидуально с выездом на место, оценкой состояния объекта», — уточнил Денис Афиногентов.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Подать заявку на очистку муниципального пруда можно по телефону отдела экологии, на официальном сайте администрации городского округа Солнечногорск или на портале «Добродел».

Всего в Солнечногорске в текущем году очистят порядка шести гектаров водных объектов и порядка 40 тысяч квадратных метров прилегающей к ним территории. В городском округе в порядок приводят водоемы в деревнях Чепчиха, Тимоново, Вертлино, Радищево, Алабушево, Хметьево, Рекино-Кресты, Обухово, Ростовцево, Турицино, а также в Солнечногорске, на пересечении улиц Карла Либкнехта и Новослободской и в Колхозном переулке.