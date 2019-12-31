Свадьба на льду. 12 пар поженились на катке в Химках

12 пар со всего Подмосковья решили отметить свадьбу самым необычным способом. В канун Нового года они вышли на каток в Химках и под торжественное «объявляю вас мужем и женой» обменялись кольцами и поцелуями.

Он заботливо завязывает шнурки на ее коньках. Ее глаза светятся от счастья. Динара Камаева и Сергей Леонтьев не просто вышли покататься на коньках, а вот-вот станут мужем и женой. Они выбрали не только необычное место, чтобы связать себя узами брака, но и наряд. Вместо традиционного белого платья невеста выбрала красное — цвет любви и страсти.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме Динары и Сергея, на катке поженились еще 11 пар. Ради этого события счастливчики съехались в Химки со всего Подмосковья. Например, Наталья и Кирилл из Орехово-Зуева. Она — психолог, а он — военный, служит в ВДВ. Девушка призналась, что готова стать настоящей офицерской женой.

Источник фото: телеканал «360»

Это самый торжественный и самый особенный момент в их жизни. Такое мероприятие останется в памяти надолго, ведь свадьба на льду — большая редкость.

После церемонии бракосочетания молодоженам вручили их первый общий документ — свидетельство о браке. Поздравляли новоиспеченные семьи тоже по-зимнему — Дед Мороз и королева льда Ирина Роднина.

Источник фото: телеканал «360»

«Хотелось бы, чтобы у них так же хорошо складывалась жизнь, как сегодняшний день, погода просто замечательная. И удивительный был первый танец. Кто-то умел хорошо кататься, кто-то не очень, кто-то даже смог свою молодую супругу взять на руки. Я думаю, им запомнится. Было очень красиво. И я больше чем уверена, что эта традиция приживется», — сказала депутат Госдумы Ирина Роднина.

Источник фото: телеканал «360»

К поздравлениям присоединился и глава Химок. «Для нас очень важно, что именно в Химках под Новый год у нас родилось новых 12 семей. Мы надеемся, что эти пары свяжут свою жизнь с нашим городским округом», — отметил Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Связь с округом уж зародилась. Эти 12 пар планируют каждый год приходить на каток в центре Химок для того, чтобы отметить очередную годовщину счастливой семейной жизни.