Помощь у дома. Для жителей Подмосковья начали работать 12 мобильных офисов по вопросам газа

Уже 12 мобильных пунктов для решения всех вопросов о социальной газификации появилось в Подмосковье. Это целые офисы на колесах, внутри которых жители смогут заключить договор на прокладку труб по участку, узнать особенности подключения и получить множество других услуг. Новые машины выдали «Мособлгазу» при участии губернатора Андрея Воробьева и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Как рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, это своеобразные МФЦ.

Это мини-МФЦ. Мы 12 таких офисов запускаем с сегодняшнего дня Евгений Хромушин.

Такие мобильные пункты будут курсировать по Подмосковью, приезжая туда, где жители особенно нуждаются в них. Внутри передвижных офисов работают сотрудники «Мособлгаза» и МФЦ.

Они помогут людям, например, сориентироваться по тарифам и заключить комплексный договор. Но главное — жители смогут получить еще большее количество услуг в режиме «одного окна».

«С сентября у нас начал работать один такой офис — теперь будет 12. Это мобильные офисы, которые ездят по самым отдаленным деревням. Только за сентябрь–октябрь они 486 точек личного присутствия должны обеспечить», — объяснил Хромушин.

Сегодня президентский проект «Социальная газификация» уже набрал высокий темп в Подмосковье.

«Когда мы только начали этот проект, жители, честно говоря, скептически относились. Их можно понять. Потому что то, что раньше делали за 500–700 тысяч, миллион рублей, сейчас получается за 80–150 тысяч», — вспомнил Андрей Воробьев.

Вячеслав Володин поддержал подмосковные офисы социальной газификации. По его словам, такой опыт было бы хорошо распространить на всю страну.

Это очень хороший подход, Андрей Юрьевич. Надо сказать спасибо „Мособлгазу“. Потому что, пожалуй, наверное, это первый опыт. И хорошо, чтобы этот пилот состоялся и распространился по территории всей страны Вячеслав Володин.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

А чтобы решить вопросы по газу уже внутри участков, понадобится комплексный договор. Его можно заключить как раз в одном из передвижных пунктов.