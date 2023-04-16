Подмосковье 16 апреля 2023, 13:52 Подмосковные боксеры завоевали 12 медалей на всероссийском турнире по боксу в Химках Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковные боксеры завоевали четыре золотые, шесть серебряных и две бронзовые медали на всероссийском турнире по боксу имени заслуженного мастера спорта и олимпийского чемпиона Александра Лебзяка, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Соревнования прошли в Химках на стадионе «Арена Химки».

Финальные бои турнира прошли в день рождения обладателя «Большого шлема» и президента Федерации бокса Московской области Александра Лебзяка, который лично приветствовал спортсменов. Соревнования в честь мастера спорта прошли во второй раз

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«Уверен, мы увидим красивые бескомпромиссные бои. Пусть победит сильнейший!» — отметил Лебзяк.

Также на мероприятии присутствовали глава Минспорта Московской области Дмитрий Абаренов, и известные боксеры Константин Цзю и Олег Саитов. Министр отметил вклад виновника торжества в развитие бокса в регионе.

«Все финалисты турнира уже победители. Хочу поблагодарить также наших друзей из Донецка за то, что они сегодня с нами», — добавил Абаренов.

Первые поединки турнира прошли 11 апреля. За выход в финальный этап соревновались более 70 спортсменов из 23 регионов России, состоялся 61 поединок. На заключительном мероприятии на «Арене Химки» прошло 12 встреч среди юниоров 17-18 лет.

По итогам соревнований медалистами стали 12 боксеров из Подмосковья. Золото завоевали спортсмены из Истры, Чехова и Ногинска, серебряными призерами стали представители Ивантеевки, Люберец, Раменского и Подольска, а третью ступень пьедестала заняли боксеры из Балашихи и Чехова. Подольский спортсмен Гор Антонян выполнил на турнире норматив «Мастер спорта России» и победил в номинации «Лучший боксер».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил хоккейный клуб «Химик» из Воскресенка с выходом в финал плей-офф ВХЛ.