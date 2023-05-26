Подмосковье 26 мая 2023, 15:32 Еще 12 заблудившимся в лесах помогли в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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За текущую неделю на горячую линию лесной охраны поступило 110 звонков от жителей Подмосковья и 68 сообщений из системы 112, 12 из них свидетельствовали о потерявшихся в лесу. Об этом рассказал курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Также Филимонов добавил, что чаще всего из природных зон не могли самостоятельно выбраться пожилые люди и подростки. Случаи зафиксировали в Ногинском, Виноградовском, Ступинском, Сергиево-Посадском и Дмитровском лесничестве. Все заблудившиеся нашлись и вернулись домой.

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Для того, чтобы не потеряться в лесу, жителям рекомендуют отправляться на прогулку с заряженными средствами связи и в яркой одежде. Перед входом в природную зону необходимо обратить внимание ориентиры в виде дорог, ручьев или жилых домов, в обратном пути из леса помогут приметные булыжники, ямы и деревья нестандартной формы.

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