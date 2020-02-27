Дорога до МЦД — быстрее и удобнее. 12 новых автобусов запустили до станций Лобня и Нахабино
Два маршрута появилось в Красногорске до станции Нахабино. Маршрут № 173к «Павловская Слобода — станция Нахабино — Дедовск» и маршрут № 174к «Нахабино Новое — станция Нахабино — Дедовск».
Еще один маршрут получат жители Лобни. Автобус № 171 «станция Лобня — с. Озерецкое (ЖК „Мечта“)» стал настоящим спасением для жителей целого жилого комплекса.
«Установление этих маршрутов нам дало возможность повысить транспортную доступность для 23 тысяч жителей», — отметил Виталий Фролов, начальник Управления пассажирского транспорта Минтранса Московской области.
Работают маршруты с 22 февраля. Пассажиров еще не так много — не все знают, что появились новые маршруты. Поэтому обязательно поделитесь с друзьями, коллегами и близкими этой информацией, если они передвигаются по вышеупомянутым направлениям.
«Автобусы до 50 человек, новые современные кондиционеры, летом тоже будет комфортно людям ездить», — подчеркнул Сергей Кузнецов, генеральный управляющий ООО «Красногорск-авто».
Самое удобное, что расписание работы этих автобусов синхронизировано с расписанием МЦД.
«Пассажиропоток растет, мы уже прорабатываем следующую партию таких маршрутов, все отдаленные ЖК обеспечить связью с МЦД», — сказал Виталий Фролов.
Жители уже оценили удобство новых маршрутов.
«Раньше ездил на машине, это парковка еще, а сейчас минут 15 времени уходит, без проблем», — поделился впечатлениями пассажир маршрута.
Всего до станции Лобня МЦД-1 от Одинцова до Лобни можно доехать на 93 автобусах 19 маршрутов. До станции МЦД-2 Нахабино от Нахабино до Подольска в Красногорске можно доехать на 65 автобусах на 14 автобусных маршрутах областных перевозчиков с интервалом движения 5-10 минут.