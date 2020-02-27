До станций МЦД в Подмосковье запустили 12 новых брендированных автобусов. Их распределят по трем направлениям — по четыре автобуса на каждое.

Источник фото: телеканал «360»

Два маршрута появилось в Красногорске до станции Нахабино. Маршрут № 173к «Павловская Слобода — станция Нахабино — Дедовск» и маршрут № 174к «Нахабино Новое — станция Нахабино — Дедовск».

Еще один маршрут получат жители Лобни. Автобус № 171 «станция Лобня — с. Озерецкое (ЖК „Мечта“)» стал настоящим спасением для жителей целого жилого комплекса.

«Установление этих маршрутов нам дало возможность повысить транспортную доступность для 23 тысяч жителей», — отметил Виталий Фролов, начальник Управления пассажирского транспорта Минтранса Московской области.

Работают маршруты с 22 февраля. Пассажиров еще не так много — не все знают, что появились новые маршруты. Поэтому обязательно поделитесь с друзьями, коллегами и близкими этой информацией, если они передвигаются по вышеупомянутым направлениям.

Источник фото: телеканал «360»

«Автобусы до 50 человек, новые современные кондиционеры, летом тоже будет комфортно людям ездить», — подчеркнул Сергей Кузнецов, генеральный управляющий ООО «Красногорск-авто».

Самое удобное, что расписание работы этих автобусов синхронизировано с расписанием МЦД.

«Пассажиропоток растет, мы уже прорабатываем следующую партию таких маршрутов, все отдаленные ЖК обеспечить связью с МЦД», — сказал Виталий Фролов.

Жители уже оценили удобство новых маршрутов.

«Раньше ездил на машине, это парковка еще, а сейчас минут 15 времени уходит, без проблем», — поделился впечатлениями пассажир маршрута.

Всего до станции Лобня МЦД-1 от Одинцова до Лобни можно доехать на 93 автобусах 19 маршрутов. До станции МЦД-2 Нахабино от Нахабино до Подольска в Красногорске можно доехать на 65 автобусах на 14 автобусных маршрутах областных перевозчиков с интервалом движения 5-10 минут.