Порядка 117 млрд рублей выделят в Подмосковье на здравоохранение в следующем году

В Подмосковье приняли бюджет на следующий год и на плановый период 2022–2023 годов. Он останется социально направленным. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

На очередном заседании Мособлдума приняла закон «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов».

На социальную сферу пойдет 85% бюджета. На образование выделят 151 миллиард рублей, на здравоохранение — 117 миллиардов рублей, на социальную защиту жителей — 94 миллиарда рублей, на строительство социальных объектов направят 24 миллиарда рублей.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что подготовка проекта бюджета потребовала большого внимания и сил, но все было сделано оперативно и слажено.

«Документ был внесен губернатором области 26 октября — то есть с момента внесения в Думу и до его принятия парламентом прошел ровно месяц. Этот месяц все комитеты активно разбирали статьи бюджета — каждый по своему направлению, депутаты разбирали статьи, исходя из интересов избирателей в своих округах», — отметил Брынцалов.

Председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов уточнил, что бюджет на следующий год стабилизационный. Это значит, что нужно обеспечить финансовую стабильность для жителей региона и бизнеса. Это необходимо для того, чтобы успешно преодолеть последствия пандемии.