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    07 февраля 2022, 16:30

    Почти 115 тысяч пенсионеров Подмосковья стали участниками «Активного долголетия»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    К проекту «Активное долголетие» присоединились уже почти 115 тысяч пенсионеров Московской области. Они бесплатно занимаются творчеством, спортом, посещают мастер-классы и экскурсии.

    Почти 115 тысяч пенсионеров Подмосковья стали участниками «Активного долголетия» | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что занятия в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» проходят с соблюдением мер безопасности.

    С начала года в клубах провели почти 26 тысяч активностей

    Ирина Каклюгина.

    Она напомнила, что в клубах проекта «Активное долголетие» пенсионеры могут не только интересно провести время, но и сделать прививку от коронавируса.

    «Вакцинацию прошли уже 50 тысяч человек», — подчеркнула Ирина Каклюгина.

    Записаться на вакцинацию или ревакцинацию можно в клубе «Активного долголетия» своего городского округа.

    Проект появился по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Ранее мы рассказали, как «Активное долголетие» помогает старшему поколению развиваться и путешествовать.