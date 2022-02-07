Почти 115 тысяч пенсионеров Подмосковья стали участниками «Активного долголетия»

К проекту «Активное долголетие» присоединились уже почти 115 тысяч пенсионеров Московской области. Они бесплатно занимаются творчеством, спортом, посещают мастер-классы и экскурсии.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что занятия в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» проходят с соблюдением мер безопасности.

С начала года в клубах провели почти 26 тысяч активностей Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что в клубах проекта «Активное долголетие» пенсионеры могут не только интересно провести время, но и сделать прививку от коронавируса.

«Вакцинацию прошли уже 50 тысяч человек», — подчеркнула Ирина Каклюгина.

Записаться на вакцинацию или ревакцинацию можно в клубе «Активного долголетия» своего городского округа.

Проект появился по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Ранее мы рассказали, как «Активное долголетие» помогает старшему поколению развиваться и путешествовать.