Боле 112 млн рублей получил бюджет Подмосковья от самозанятых с начала года

В подмосковный бюджет с начала года поступило более 112 миллионов рублей от самозанятых. сейчас в регионе зарегистрировано порядка 67 тысяч самозанятых. Об этом рассказала министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова.

«На 1 декабря уже 66,9 тысячи самозанятых зарегистрировано в Московской области, то есть каждый 70-й трудоспособный житель Подмосковья — самозанятый. Еженедельно количество самозанятых увеличивается на две тысячи человек. В бюджет области за время проведения эксперимента по налогу на профессиональный доход поступило 112 миллионов рублей, из них более половины — за последние три месяца», — отметила Елена Мухтиярова.

Она добавила, что в 2020 году планируется пополнить бюджет региона за счет налогов от самозанятых на четверть миллиарда рублей.

По словам Мухтияровой, первый год действия проекта продемонстрировал, что население приняло новый налоговый режим. Он показал себя востребованным и удобным.

«В дальнейшем возможные изменения федерального законодательства позволят урегулировать все вопросы и еще более оптимизировать статус самозанятых, что в конечном итоге будет способствовать развитию бизнеса наших граждан и росту доходов бюджета», — заявила Елена Мухтиярова.