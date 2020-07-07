Больше 110 тысяч жителей Подмосковья перевели на удаленку на время пандемии

С начала режима самоизоляции в Подмосковье работодатели перевели более 110 тысяч человек на удаленку. Из этого числа 41% работников готов продолжить трудиться из дома. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

На время пандемии многие предприятия прекратили работу, а большую часть сотрудников перевели на удаленную работу. Дистанционный формат пришелся по душе 41% работников. Продолжить работу в таком формате готовы и более 70% работодателей.

«В Московской области численность работников на временной удаленной работе превысила 110 тысяч человек. Ранее в целом по России было зарегистрировано около 30 тысяч работников, которые осуществляли свою деятельность на удаленной основе», — отметил Голубев на парламентских слушаниях в Мособлдуме.

Во время слушаний также отметили, что в регионе вырос уровень безработицы. Сейчас он составляет более 3%. Но при этом имеется свыше 40 тысяч свободных вакансий. Об этом рассказала первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова.

«Уровень регистрируемой безработицы в Московской области составляет 3,09%. Это высокая цифра. В прошлом году на эту дату она была в несколько раз меньше. Численность безработных, состоящих на учете в центрах занятости, порядка 129 тысяч, это почти в пять раз больше, чем на конец января», — уточнила Ускова.

На слушаниях обсудили поправки в Трудовой кодекс России об удаленной работе. До 10 июля Комитет продолжит обсуждать и принимать предложения по проекту закона, а также обобщать главные тезисы. Итоговые рекомендации направят в Госдуму 16 июля.