«Зашел и почувствовал себя дома». 11 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье в этом году

Жители Московской области принимают работу после ремонта по программе «Мой подъезд». С начала года в многоквартирных домах обновили 11 тысяч входных групп. Цветовую гамму, материалы и даже сроки ремонта жильцы выбирали сами.

Источник фото: телеканал «360»

«Зашел, отдохнул, почувствовал себя сразу как дома!» — именно так жители Красногорска отзываются о новом ремонте. И это лишь первые впечатления после так называемого апгрейда подъезда. По подмосковной программе в многоэтажках отремонтировали полы, стены, потолки, входную часть. Также заменили окна, почтовые ящики, мусоропроводы и плафоны. Итого 20 видов работ.

Источник фото: телеканал «360»

«В эти работы входило восстановление всей окраски мест общего пользования, начиная с первого по 25 этаж, во всех двух подъездах. Была проведена подготовка соответствующим образом, была проведена окраска, штукатурка, соответственно, потолков, замена светильников там, где это необходимо, на энергосберегающие, установлена плитка на первых этажах. Все это было проведено по согласованию с собственниками», — рассказал Рустам Салахов, генеральный директор управляющей компании «Сфера».

Источник фото: телеканал «360»

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До конца этого года по плану отремонтируют 14,5 тысячи подъездов. А всего за три года существования программы уже обновлено 78 тысяч входных групп. Хорошо ли выполнены работы? С этим вопросом разбирается Госжилинспекция. Если найдены недочеты, их устраняют, а инспектор приходит на повторный осмотр. Но это редкость — большая часть домов проходит приемку без замечаний. Что говорит о качестве ремонта.

Источник фото: телеканал «360»

«Самое главное, что жители начинают понимать, что жилье не заканчивается территорией квартиры. Подъезд, холлы, межэтажные полеты тоже являются собственностью жильцов, и эти места нужно содержать в надлежащем виде», — отметил Эдуард Сущенко, заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области.

На этом все не заканчивается. После многочисленных просьб жителей работа программы «Мой подъезд» будет продолжена и в 2020 году.