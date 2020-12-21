Более 100 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья в этом году

В Подмосковье с начала года установили 108 новых светофоров. Недавно более 50 из них заработали в 28 округах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Новые светофоры устанавливают на подмосковных дорогах в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Светофоры появились на перекрестках и пешеходных переходах. Они предназначены для направления автомобильных потоков.

«Теперь в 28 округах перекрестки стали безопаснее — дорожные службы ввели в эксплуатацию свыше 50 светофоров типа Т-1, остальные будут подключены до конца декабря. В этом году мы впервые установили светофоры, которые оборудованы дублирующей сигнал подсветкой на Г-образной опоре, что позволяет значительно улучшить их видимость. Часть светофоров оснащена контурной поворотной секцией в соответствии с требованием нового ГОСТ», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что адреса установки аппаратов выбрали на основании показателей аварийности. Новые светофоры помогут повысить уровень безопасности на перекрестках и оптимизировать движение транспорта.

В течение месяца режим работы светофоров будут оптимизировать в соответствии с дорожной обстановкой.

Всего в 40 округах региона появились новые светофоры. Больше всего установили в Серпухове — девять, в Подольске — восемь, в Егорьевске — шесть, в Щелкове и Домодедове — по пять.