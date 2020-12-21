Более 100 новых светофоров установили на дорогах Подмосковья в этом году
Новые светофоры устанавливают на подмосковных дорогах в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Светофоры появились на перекрестках и пешеходных переходах. Они предназначены для направления автомобильных потоков.
«Теперь в 28 округах перекрестки стали безопаснее — дорожные службы ввели в эксплуатацию свыше 50 светофоров типа Т-1, остальные будут подключены до конца декабря. В этом году мы впервые установили светофоры, которые оборудованы дублирующей сигнал подсветкой на Г-образной опоре, что позволяет значительно улучшить их видимость. Часть светофоров оснащена контурной поворотной секцией в соответствии с требованием нового ГОСТ», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Он добавил, что адреса установки аппаратов выбрали на основании показателей аварийности. Новые светофоры помогут повысить уровень безопасности на перекрестках и оптимизировать движение транспорта.
В течение месяца режим работы светофоров будут оптимизировать в соответствии с дорожной обстановкой.
Всего в 40 округах региона появились новые светофоры. Больше всего установили в Серпухове — девять, в Подольске — восемь, в Егорьевске — шесть, в Щелкове и Домодедове — по пять.