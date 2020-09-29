Более 100 тысяч тонн зерна и масличных культур намололи аграрии Луховиц. Это рекорд для местных фермеров

Аграрии Луховицкого округа собрали более 115 тысяч тонн зерновых и масличных культур нового урожая. Это в восемь раз больше, чем в 2014 году. Тогда удалось собрать всего лишь 13 тысяч тонн.

Высоких показателей удалось достичь благодаря увеличению посевных площадей, использованию передовой техники, высокоорганизованному технологическому процессу. Хорошая погода тоже помогла.

За шесть лет в городском округе Луховицы ввели в оборот 32 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Размер посевных площадей в 2020 году достиг 42 тысяч гектаров.

По валовому сбору зерновых и зернобобовых культур Луховицы занимают второе место среди муниципальных образований Московской области, а по урожайности масличных, зерновых и зернобобовых культур — первое место.