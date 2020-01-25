На радость родителям и детям. 100 садов отремонтировали в Подмосковье за год

В Электрогорске отремонтировали детский сад «Гнездышко». В Балашихе появилась пристройка к школе. За год в Подмосковье отремонтировали сотню садов и активно решали вопрос со второй сменой. Что принесет региону новый год?

Источник фото: телеканал «360»

Малыши в восторге от своего обновленного детского сада. В электрогорском «Гнездышке» недавно закончили капитальный ремонт. Сделали все: от стен и потолка до игрушек и кроваток.

«Дочка, конечно, была в восторге. Она говорила: „Мама! Мама! Смотри!“ Она еще такая у меня мнительная. Поэтому в восторге была», — рассказала Ирина Дителева, мама воспитанницы детского сада.

А ведь еще недавно здесь было совсем не так красиво и комфортно. Но однажды все изменилось. Задачу отремонтировать сад во время ежегодного обращения поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«„Гнездышко“ в Электрогорске, об этом мне писали люди и просили навести там порядок. Мы обязательно отремонтируем его так, чтобы было нестыдно отводить туда наших малышей», — сказал во время своего обращения Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

«Ремонт был, конечно, большой. Ремонтировали все: от подвала, до крыши», — уточнила Елена Корнева, заведующая детским садом «Гнездышко».

А в Балашихе новому красивому зданию радуются школьники. Яркое помещение появилось в прошлом году. И это пристройка к школе номер 2. Здесь учится начальная школа.

«Когда я пришла, думала, что это не наша школа. Потому что до этого наш класс был маленький и мрачненький. А сейчас хорошо, красиво», — поделилась впечатлением Маша Дарьина, ученица третьего класса.

Однако, сделано это не ради красоты. Пристройка школе была жизненно необходима, чтобы убрать вторую смену.

Об этом в своем обращении также говорил губернатор.

«Стратегическая задача — максимально сократить вторую смену», — подчеркнул Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда построили пристройку, естественно, были только положительные эмоции. Потому что она позволила убрать вторую смену, которая была просто бичом для многих семей», — сказал Павел Дарьин, представитель родительского комитета.

Кроме этого, недавно заложили еще 50 учебных заведений. Таким образом, планируется снизить процент учеников, которые занимаются во вторую смену. Цель: второсменников должно быть меньше 5% от общего числа учеников.

Похожая стратегия и с детскими садами. За три последних года отремонтировали сто садов по всей области. Почти столько же планируют сделать в следующей трехлетке.

Источник фото: телеканал «360»

29 января Андрей Воробьев снова выступит с обращением к жителям. И новые слова, сказанные губернатором с трибуны, снова станут реальными делами.