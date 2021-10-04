Новый комплекс разведения овец создаст до 100 рабочих мест в Серпухове

Центр разведения овец построят в Серпухове. Комплекс создаст до 100 рабочих мест. Соглашение о реализации проекта планируют подписать на агропромышленной выставке «Золотая осень».

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Более 90% всей баранины и ягнятины производят в личных и крестьянских фермерских хозяйствах, в связи с чем продукция не получает широкое распространение в сетевой рознице, так как мелкие производители не могут обеспечить необходимые ретейлерам условия поставок. А спрос на продукцию растет», — объяснил он.

По словам министра, дефицит восполняют созданием крупных предприятий по разведению овец.

Мы планируем построить в Серпухове большой овцеводческий комплекс с содержанием до 10 тысяч голов Сергей Воскресенский.

Министр уточнил, что создадут овцеводческий агрокомплекс «Спасский». Уже начался подбор участка.

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» состоится с 5 по 8 октября в парке «Патриот».