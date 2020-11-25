Более 100 рабочих мест создадут на заводе детских смесей в Истре после реконструкции

В Истре приступили к реконструкции предприятия по производству сухих молочных смесей для детей. После ремонтных работ на заводе появится более 100 новых рабочих мест. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Проект реконструкции завода по производству сухих молочных смесей — заменителей женского молока и сухой „молочной основы“ реализует предприятие „Инфаприм“. Объем выпускаемой продукции составит более 10 тысяч тонн заменителей грудного молока в год», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Министр добавил, что в проект инвестировали порядка 3,3 миллиарда рублей. Во время реконструкции обновят склады сырья и готовой продукции, цех, научную лабораторию, корпус сушки заменителей грудного молока, а также административное здание.

Работы планируют завершить через два с половиной года. В результате на заводе появится 100 новых рабочих мест.

«Производство сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста в Московской области за девять месяцев текущего года составило 12,9 тысячи тонн, что на 6% выше аналогичного производства в прошлом году», — уточнил Разин.

Он подчеркнул, что после реконструкции новые мощности позволят увеличить объем производства в два раза.

Сейчас Подмосковье занимает второе место среди регионов, экспортирующих детское питание.

«Увеличение производства после завершения работ по реконструкции завода позволит Подмосковью стать лидером в РФ по экспорту детского питания», — добавил в завершение Андрей Разин.