В Подмосковье приступят к разведению нового рогатого скота, завезенного из Венгрии. В регион поступили еще 100 племенных коз и лошадей.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, животных привезли в Щелково.

Весь скот племенной. Например, это тексель, нубийская, фризская и зааненская породы Сергей Воскресенский.

Он объяснил, что эти породы ценят за высокую продуктивность. Животные пройдут карантин, который продлится до 35 дней. На протяжении этого периода за ними будут наблюдать ветеринары.

«Они проводят ежедневный клинический осмотр, термометрию, а также диагностические исследования на различные болезни», — добавил Воскресенский.

Кроме того, скот пройдет вакцинацию против сибирской язвы. А за прошлый год в Подмосковье завезли 187 рогатых животных из Венгрии и 60 — из Германии.

Скот завозят для дальнейшего скрещивания и разведения, что позволяет повысить качества продуктивности и вывести новые породы Сергей Воскресенский.

И он подчеркнул, что завоз импортного племенного скота крайне важен для развития сельского хозяйства в Подмосковье.