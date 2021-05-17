Более 100 новых современных мусоровозов закупят в Подмосковье до конца июня

Автопарк подмосковных региональных операторов расширится до конца июня. К работе приступят свыше 100 новых мусоровозов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

У региональных операторов Подмосковья до конца года появятся новые мусоровозы. Более 100 машин закупят для нужд двух компаний. 84 мусоровоза пополнят автопарк группы компаний «ЭкоЛайф» — генерального возчика подмосковного оператора «РТ-Инвест» и еще 17 автомобилей получит компания «МСК-НТ».

«Сегодня в Московской области отходы вывозят 913 современных мусоровозов. 118 из них для вывоза сухих отходов и 795 — для смешанных», — рассказал Антон Велиховский, министр ЖКХ Подмосковья.

Он уточнил, что все машины брендированы по системе «два бака». Каждый мусоровоз оснащен автоматизированной системой «АИС — Отходы». Эта программа помогает следить за маршрутом и графиком работы. Благодаря этому удается контролировать транспортировку всех отходов онлайн.

Автопарк решили расширить из-за повышенной нагрузки операторов, которая связана с переездом многих москвичей на дачи в Подмосковье.

Все мусоровозы отправляются на подмосковные комплексы по переработке отходов. Сейчас в Московской области работают 10 современных КПО. Работа предприятий направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов. КПО действуют в рамках комплексной системы по обращению с отходами. Это одна из основных целей президентского проекта «Экология».