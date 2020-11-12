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    12 ноября 2020, 14:49

    Около 100 новых мест общественного питания появилось в Подмосковье за девять месяцев

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Еще 100 новых мест общественного питания появилось в Подмосковье за последние девять месяцев. Их создали, несмотря на сложности в условиях пандемии. А это, как подчеркнул глава областного Минсельхозпрода Андрей Разин, инвестиции и рабочие места.
    Около 100 новых мест общественного питания появилось в Подмосковье за девять месяцев

    Он отметил, что за девять месяцев создали уже свыше 3,3 тысячи посадочных мест в точках общественного питания.

    Это говорит о том, что инвестиционный климат Подмосковья привлекательный и стабильный. Несмотря на пандемию, в регионе развивается сфера общественного питания

    Андрей Разин.

    По словам Андрея Разина, каждая новая точка — это свыше пяти рабочих мест и инвестиции, равные минимум миллиону рублей.

    В регионе стабильно растут показатели обеспеченности жителей услугами общественного питания. Это становится возможным в том числе и благодаря реализации государственной программы «Предпринимательство Подмосковья».

    За октябрь санитарные нормы проверили более чем в 6,3 тысячи ресторанов, кафе и баров Московской области.