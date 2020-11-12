12 ноября 2020, 14:49
Около 100 новых мест общественного питания появилось в Подмосковье за девять месяцев
Еще 100 новых мест общественного питания появилось в Подмосковье за последние девять месяцев. Их создали, несмотря на сложности в условиях пандемии. А это, как подчеркнул глава областного Минсельхозпрода Андрей Разин, инвестиции и рабочие места.
Он отметил, что за девять месяцев создали уже свыше 3,3 тысячи посадочных мест в точках общественного питания.
Это говорит о том, что инвестиционный климат Подмосковья привлекательный и стабильный. Несмотря на пандемию, в регионе развивается сфера общественного питания
Андрей Разин.
По словам Андрея Разина, каждая новая точка — это свыше пяти рабочих мест и инвестиции, равные минимум миллиону рублей.
В регионе стабильно растут показатели обеспеченности жителей услугами общественного питания. Это становится возможным в том числе и благодаря реализации государственной программы «Предпринимательство Подмосковья».
За октябрь санитарные нормы проверили более чем в 6,3 тысячи ресторанов, кафе и баров Московской области.