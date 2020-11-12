Около 100 новых мест общественного питания появилось в Подмосковье за девять месяцев

Он отметил, что за девять месяцев создали уже свыше 3,3 тысячи посадочных мест в точках общественного питания.

Это говорит о том, что инвестиционный климат Подмосковья привлекательный и стабильный. Несмотря на пандемию, в регионе развивается сфера общественного питания Андрей Разин.

По словам Андрея Разина, каждая новая точка — это свыше пяти рабочих мест и инвестиции, равные минимум миллиону рублей.

В регионе стабильно растут показатели обеспеченности жителей услугами общественного питания. Это становится возможным в том числе и благодаря реализации государственной программы «Предпринимательство Подмосковья».

За октябрь санитарные нормы проверили более чем в 6,3 тысячи ресторанов, кафе и баров Московской области.