Молоко и сырки из Подмосковья победили в конкурсе «100 лучших товаров России»

Торговая марка «Правильное молоко» и глазированные творожные сырки «Ростагроэкспорт» из Московской области стали лауреатами всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Дипломы конкурса вручили торговым маркам «Правильное масло», «Правильный творог», творожный глазированный десерт в вафельном сахарном рожке «Семь тайн вкуса» от «Ростагроэкспорта», соусы на основе растительных масел «Оскар» и «Марианна», которые выпускает Ногинский пищевой комбинат.

Программу «100 лучших товаров России» создали в 1998 году на базе Академии проблем качества с целью реализации проектов, которые направлены на поддержку конкурентоспособности товаропроизводителей в России и стимулирование выпуска продукции высокого качества.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский сообщал ранее, что в этом году регион стал лидером по производству молочной, мясной, хлебной и прочей пищевой продукции. Первое место подмосковные предприятия занимают по производству йогурта. Каждый второй йогурт, произведенный в России, выпускают в Подмосковье.