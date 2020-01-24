Посвятил жизнь небу. 100 лет со дня рождения легендарного летчика Ивана Воробьева отметили в Луховицах

О легендарном летчике-испытателе в Луховицах вспоминают в каждой школе. К Ивану Воробьеву, которого сослуживцы на земле называли «воробушком», а, когда он поднимался в воздух — «грозным орлом», в подмосковном городе отношение особое: он здесь работал и погиб. Сегодня в Луховицах в честь 100-летия со дня рождения летчика прошел памятный митинг.

В 17 лет будущий Герой Советского Союза твердо решил посвятить жизнь авиации. Поступил в аэроклуб, потом была Молотовская Школа летчиков. Войну Иван Воробьев встретил, будучи студентом второго курса. Попал в самое пекло — Сталинградскую битву.

«Ему из немногих поручали свободную охоту, то есть он сам находил цель, сам уничтожал и он горел два раза! Спасался парашютом! Летал на знаменитом бронированном штурмовике Ил-2. Героический был человек! Он один раз попал в госпиталь и рвался оттуда всеми силами — хотел не отставать от своих, просил его забрать. В конце концов вернулся в полк свой», — рассказала заведующая музеем Луховицкого авиационного завода имени Воронина Марина Сорокина.

Источник фото: телеканал «360»

189 боевых вылетов совершил Иван Воробьев в годы Великой Отечественной войны. Его послужной список громкий — восемь орденов и медали. В 44 года за проявленные мужество и героизм летчику присвоили звание Героя Советского Союза. Тогда Воробьеву было всего 24. Летать Иван продолжил и в мирное время. На Луховицком авиационном заводе он проработал 14 лет. Освоил 24 типа самолетов. В те годы массово выпускался реактивный бомбардировщик Ил-28. В месяц завод изготавливал по 250 самолетов. В день производилось до 70 вылетов. Небо над Луховицами напоминало взбудораженный улей.

«Мы, луховичане, гордимся фронтовиком, человеком, который и в мирное время ковал мощь нашей армии, создавал мощнейшие самолеты. Очень хорошо, что сегодня много молодежи пришло, потому что память об Иване Григорьевиче сохраняется», — отметил глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков.

Источник фото: телеканал «360»

Когда Ивана Воробьева не стало, его племяннику Николаю Аввакумову было всего восемь. Летчик-испытатель разбился в свой день рождения. Машина дала сбой. Катапультировался Воробьев на критической высоте. Парашют не успел раскрыться. Герою было всего 45 лет. Любовь к небу оказалась делом семейным. Племянник пошел по стопам дядя. 25 лет Николай Аввакумов отслужил в дальней авиации. В юбилей — 100 лет со дяди. В день рождения Ивана Воробьева почтить память легендарного родственника приехал в Подмосковье из Смоленска.

«Я с пяти лет мечтал только о небе, брал пример с двоих родственников, которые этому делу посвятили всю свою жизнь. Они всегда были преданны, всегда находили нужные слова, умели вовремя поддержать, протянуть руку», — сказал племянник Ивана Воробьева Николай Аввакумов.

Источник фото: телеканал «360»

Память о Герое Советского Союза в Луховицах жива. Имя Ивана Воробьева носят улица и парк, где стоит памятник летчику. В 2020 году место отдыха горожан ждут большие перемены. Площадь парка увеличится, здесь появятся новые аллеи, детские и спортивные площадки. А значит, многие жители придут сюда и познакомятся с историей жизни легендарного летчика.