Подмосковье 07 июня 2023, 00:30 Фермер из Чехова отправит 100 килограммов сыра в зону СВО Елена Лабзина

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Руководитель фермерского хозяйства «Гусиная ферма» в деревне Алферово городского округа Чехов Даниил Пенчалов подготовил 100 килограмм домашнего сыра для российских солдат, которые находятся в зоне СВО. Всего на территории предприятия работают три цеха и хранилище, на производство молока задействованы порядка 150 коров.

По словам главы хозяйства, сотрудники фермы изготавливают более 20 видов сыра. На текущий момент предприятие делает акцент на производство продукции для участников специальной военной операции.

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«Уже заготовили порядка 100 килограммов и в ближайшее время отправим все ребятам. Мы с инициативной группой депутатов городского округа Чехов постоянно отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам. В непростое для всех время люди должны понимать, как важно всем объединиться и помогать тем, кто нас защищает. Кто чем может, это важно», — добавил фермер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о задачах фонда «Защитники Отечества». Это новая структура в регионе, созданная для поддержки участников СВО и их семей.

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