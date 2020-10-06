Более 100 дольщиков чеховского долгостроя получат ключи от квартир в этом году

Дольщики из Чехова ждут свои квартиры уже шесть лет. В этом году заброшенную 14-этажку на улице Чехова достроили и ввели в эксплуатацию. Более 100 дольщиков получат ключи до конца года.

«Возбудили уголовное дело в отношении застройщика. И дом сразу же достроился. Безусловно, там есть ряд недочетов, но дом уже принят», — отметил Григорий Артамонов, глава администрации городского округа Чехов.

Высотку со 130 квартирами начали возводить в мае 2013 года. Закончить строить планировали в конце 2014-го. Но застройщик обанкротился и оставил дольщиков без жилья. Помогли Министерство жилищной политики области и местные власти. Нашли инвестора, который и завершил стройку. Теперь осталось закончить бумажные дела.

Как только разберутся с регистрацией прав собственников на жилье, то можно справлять новоселье. В планах — вручить ключи от заветных квартир более 100 дольщикам в этом году.