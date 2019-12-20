Занятия в музее и лаборатории. 10 тысяч школьников Подмосковья приняли участие в проекте «Живые уроки»

Экскурсии в музеи и культурно-образовательные программы для 10 тысяч школьников провели этой осенью в Подмосковье. Масштабные мероприятия прошли в рамках проекта «Живые уроки».

«Свыше 10 тысяч школьников смогли расширить свой кругозор и посетить 24 культурно-исторических объекта. В общей сложности для молодых жителей Подмосковья было организовано 250 выездов», — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, в рамках программы были разработаны экскурсионные программы с учетом специфики возрастных групп и комбинированием различных видов познавательной активности.

«Московская область располагает огромными ресурсами для экскурсий и путешествий. Как показала реализация проекта, какой бы ни был предмет, детям всегда интересней выбраться за пределы родной школы и изучать его, находясь в музее, химической лаборатории, на фабрике или заводе, в художественной галерее, на улицах и площадях», — добавила Ирина Каклюгина.

По ее словам, такой подход помогает ребятам не только лучше усвоить материал, но и развиваться всесторонне. Все экскурсии в рамках проекта разрабатывались при участии лучших преподавателей региона.

«Учителя, экскурсоводы в музеях и гиды в автобусах работали в тесном тандеме, дополняя друг друга и выполняя общую задачу — расширить знания обучающихся», — сказала министр.