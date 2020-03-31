Почти 10 тысяч километров подмосковных дорог обработали от гололеда
В первую очередь дорожники очистили и обработали высокоинтенсивные и потенциально опасные участки: эстакады, мосты, повороты, спуски и подъемы, а также места социального притяжения.
«Перед началом снегопада была выполнена превентивная обработка противогололедными материалами. Всего за сутки обработано около 10 тысяч километров региональных дорог», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Глава ведомства отметил, что в связи с продолжающимися осадками дорожные службы находятся в режиме готовности.
Больше всего участков дорог обработали в восьми округах: Домодедовском, Серпуховском, Пущинском, Протвине, Чеховском, Подольске, Ступине и Ленинском. Там очистили от снега свыше двух тысяч километров дорог. Еще около 1,5 тысячи километров дорог обработали в Истре, Солнечногорске, Красногорске и Одинцове.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона призвало водителей не выезжать на личном автотранспорте из дома без крайней необходимости, а на дорогах быть предельно внимательными и осторожными — не превышать скорость и соблюдать дистанцию.
Во вторник, 31 марта, в Подмосковье пасмурно, снегопад, возможна гололедица. Температура воздуха составит до -7°С. Ветер северный, северо-западный пять-восемь метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.