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    01 февраля 2021, 18:25

    Более 10 тысяч человек посетили подмосковные музеи бесплатно по акции для всей семьи

    Алена Собкалова, Анастасия Сазонова

    Более 10 тысяч человек посетили подмосковные музеи бесплатно в минувшие выходные по акции «Семейный выходной в музее». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.
    Более 10 тысяч человек посетили подмосковные музеи бесплатно по акции для всей семьи | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба Министерства культуры Московской области

    Акцию «Семейный выходной в музее» провели в Подмосковье впервые. Она прошла в последние выходные января. Ее организовало Министерство культуры региона.

    В рамках этой акции бесплатно музеи посетили более 10 тысяч жителей и гостей региона. Свои двери для гостей открыл 71 музей Подмосковья.

    Всего 20 и 31 января в музеях побывали более 20 тысяч человек.

    Более 10 тысяч человек посетили подмосковные музеи бесплатно по акции для всей семьи | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба Министерства культуры Московской области

    Зима богата на новые выставки. В Подмосковье открываются интересные экспозиции, посвященные любимым писателям.

    В Ступинском историко-краеведческом музее открылась выставка, посвященная писателю Михаилу Булгакову. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения автора «Мастера и Маргариты».

    В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского и 175 лет со дня рождения скульптора Анны Голубкиной. В честь этих дат в Подмосковье подготовили выставку «Голубкина. Достоевский. Зарайск». Она открылась 28 января в государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль».