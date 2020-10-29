Топ-10 округов с лучшими условиями для бизнеса назвали в Подмосковье

Подмосковье привлекательно для инвесторов и предпринимателей. В регионе назвали 10 округов с лучшими условиями для ведения бизнеса. Рейтинг составило Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Округа, где создали лучшие условия для ведения бизнеса, выявили в результате общего мониторинга. Его проводят каждый квартал по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В третьем квартале этого года лучшим округом для ведения бизнеса стал Солнечногорск. В первой тройке также оказались Химки и Одинцово.

«Солнечногорск и Химки уже традиционно показывают хороший результат и являются лидерами рейтинга. Приятно, что и другие муниципалитеты стараются улучшать условия для ведения предпринимательской деятельности. Например, Одинцовский городской округ менее чем за год поднялся на 13 пунктов, заняв в рейтинге за III квартал текущего года уже третью строчку», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В десятку лучших муниципалитетов по формированию предпринимательского климата вошли Красногорск, Дмитров, Мытищи, Дубна, Люберцы, Ленинский и Рузский городские округа.

При оценке учитывают количество субъектов малого и среднего бизнеса на 10 тысяч жителей округа; количество вновь созданных субъектов предпринимательства на 10 тысяч жителей округа; объем средств муниципального бюджета, выделяемых в рамках поддержки бизнеса в расчете на один субъект бизнеса.

По каждому из критериев округу начисляют баллы, по их сумме определяют место муниципалитета в рейтинге.

При составлении списка используются статистические данные Мособлстата, ФНС Подмосковья и Мининвеста.