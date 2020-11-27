Торговые центры направят в бюджет Подмосковья 10 млрд рублей налогов
В список министерства для начисления налога от кадастровой стоимости на следующий год вошли 4123 торговых центра, площадь которых превышает тысячу квадратных метров.
«В этом году перечень пополнился 170 бизнес-объектами в 41 городском округе Московской области. Наибольшее количество объектов, включенных в перечень, находятся на территории городского округа Балашиха — в перечень вошли 15 объектов. На территории Богородского и Раменского округов в перечень включены по 12 объектов торгового назначения», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Министр отметила, что в этом году в бюджет поступило 9,3 миллиарда рублей налогов от 3953 торговых центров. В следующем году власти ожидают поступление более 10 миллиардов рублей в виде налогов от объектов из списка. В него включают торговые центры, магазины, автосалоны, автосервисы, автомойки, дома быта, кафе, рестораны и другие крупные объекты, чья площадь превышает тысяч квадратных метров.
Полный перечень объектов можно посмотреть на сайте ведомства.