Торговые центры направят в бюджет Подмосковья 10 млрд рублей налогов

Подмосковный бюджет пополнится на 10 миллиардов рублей благодаря налогам на имущество крупных торговых центров. Министерство имущественных отношений Московской области уже составило список объектов для начисления налога на следующий год. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В список министерства для начисления налога от кадастровой стоимости на следующий год вошли 4123 торговых центра, площадь которых превышает тысячу квадратных метров.

«В этом году перечень пополнился 170 бизнес-объектами в 41 городском округе Московской области. Наибольшее количество объектов, включенных в перечень, находятся на территории городского округа Балашиха — в перечень вошли 15 объектов. На территории Богородского и Раменского округов в перечень включены по 12 объектов торгового назначения», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Министр отметила, что в этом году в бюджет поступило 9,3 миллиарда рублей налогов от 3953 торговых центров. В следующем году власти ожидают поступление более 10 миллиардов рублей в виде налогов от объектов из списка. В него включают торговые центры, магазины, автосалоны, автосервисы, автомойки, дома быта, кафе, рестораны и другие крупные объекты, чья площадь превышает тысяч квадратных метров.

Полный перечень объектов можно посмотреть на сайте ведомства.