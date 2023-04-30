Подмосковье 30 апреля 2023, 12:40 Подмосковные шахматисты выиграли 10 медалей в серии всероссийских детско-юношеских турниров Федерация шахмат России

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Юные шахматисты из Подмосковья завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Турниры по композиции, блицу, рапиду и другим дисциплинам в возрастных категориях от 11 до 19 лет прошли в Москве с 13 по 27 апреля.

В соревнованиях участвовали около 4700 спортсменов из 78 регионов России, что является рекордом за всю историю турниров. Шахматисты из Подмосковья были представлены во всех возрастных группах, также 23 спортсмена выступили в высшей лиге.

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Диана Преображенская из Одинцова победила в четырех состязаниях в категории до 13 лет — по композиции, блицу, рапиду и классике. Среди юношей до 19 лет Константин Попов из Дубны завоевал две золотые и одну серебряную медаль в нескольких дисциплинах. Гроссмейстер Володар Мурзин из Химок занял второе место в старшей возрастной группе. Спортсмен из Подмосковья уступил сопернику в решающей партии — «армагеддоне».

Среди юношей до 15 лет высокий результат показал житель Подольска Святослав Лисенков. Спортсмен начинал турнир по классике на восьмой позиции в стартовом листе. По итогам соревнований шахматист занял третье место. Летом 2022 года Святослав выиграл Кубок Сергея Карякина на турнире среди профессионалов в Одинцове. Бронзовую медаль в копилку команды Московской области также принес Александр Казаков из Мытищ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с участникам Всероссийской олимпиады по литературе.

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