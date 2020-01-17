Супергероиня из Домодедова. 10-летняя школьница спасла провалившуюся под лед ровесницу

Василисе Языковой из Домодедова всего 10 лет, но ее уже можно назвать супергероиней. Василиса вытащила провалившуюся под лед ровесницу.

«Мы с моей подругой шли из школы, остановились на площадке поиграть, увидели эту девочку. Ходила вот по льду, моя подруга заметила, мы подбежали, сказали ей: „Слезь, вдруг что-то может случиться“», — рассказала Василиса.

Лед треснул, и девочка почти по шею ушла под воду. Василиса замешкалась лишь на минуту: боялась, что под ее тяжестью ледяной покров совсем проломится. Девочка вспомнила школьные уроки ОБЖ, легла на лед, подползла и протянула тонущей руку.

«Я представила себя на ее месте, как бы мне было страшно, я бы замерзла, и вот решилась ей помочь, вытащила», — сказала Василиса.

Источник фото: телеканал «360»

Эта история случилась еще в декабре и могла остаться незамеченной, ведь героиня решила, что не сделала ничего особенного. В тот день она просто попрощалась со спасенной и пришла домой, поставила обувь сушиться и села делать уроки. А буквально на днях мама Василисы узнала, что ее дочь спасла жизнь сверстнице. Новость дошла до МЧС, и Василисе вручили грамоту и плюшевого медведя.

«Рассказала уже почти спустя три недели, мы шли из школы в новой четверти, проходили то место. И Василиса вскользь сказала: „А знаешь, история случилась, ничего такого, но вдруг бы ты переживала“», — рассказала мама Василисы Дарья Языкова.

Источник фото: телеканал «360»

У Василисы четверо братьев и сестер. Поэтому, по словам мамы, неудивительно, что дочка не побоялась броситься на помощь тонущей, ведь юная героиня привыкла помогать младшим.

Сама Василиса говорит, что поступила точно так, как героиня любимого мультика про девочку, которая в свободное время спасает мир. «Мультик „Леди Баг и Суперкот“, там про супергероев. Эти супергерои из Парижа, студенты, помогают людям, спасают их», — сказала Василиса.

Источник фото: телеканал «360»

Василиса пока не знает, кем хочет стать, когда вырастет. Ей нравится рисовать, а вот работа спасателя девочку не привлекает. Но над возможностью стать волонтером Василиса обещала подумать.