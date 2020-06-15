В Подмосковье летняя оздоровительная кампания раньше 1 июля не начнется

«Будем думать, что с этим делать, сейчас пока формируем реестр организаций для отдыха детей. И, скорее всего, в этом году кампания не выйдет за границы области, то есть бюджетных путевок в другие регионы не будет», — отметил он в интервью «Российской газете».

При этом по словам главы Подмосковья, в местных лагерях этим летом тоже должны быть особые правила безопасности.

Что касается взрослых туристов, Андрей Воробьев призвал их не расстраиваться из-за временно закрытых границ в этом году.

У нас своих мест для отдыха достаточно. По нашим прогнозам, в Подмосковье в летний сезон поток туристов может вырасти на 10-15%. Мы готовимся к сезону, делаем все, чтобы обеспечить условия — и в части сервиса, и в части санитарных правил Андрей Воробьев губернатор Московской области

Важно, чтобы туристы в Подмосковье вне зависимости от вида отдыха — будь то рыбалка, гостиница или санаторий, летний лагерь или прогулка за грибами — чувствовали себя комфортно. А регион обеспечит безопасность россиян, чтобы им захотелось вернуться.