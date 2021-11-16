Хор подмосковной филармонии выступит в «Зарядье»

Мужская группа Государственного академического Московского областного хора имени А. Д. Кожевникова 18 ноября выступит в Большом зале «Зарядье». Концерт входит в цикл мероприятий, посвященных 115-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. Будет исполнена его симфония № 13.

Как сообщила «360» заведующий отделом по связям с общественностью и информационным ресурсам Министерства культуры Московской области Анна Потехина, хор выступит вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е. Ф. Светланова и мужским хором Академии хорового искусства имени В. С. Попова. Солировать будет Сергей Лейферкус (баритон). Дирижировать — Дмитрий Корчак. Концерт начнется в 20:00. Билеты, в том числе, по «Пушкинской карте» можно купить на сайте зала «Зарядье».

При наличии билета в тот же день необходимо зарегистрироваться на сайте зала. Посетить концерт можно будет только при наличии действующего QR-кода и паспорта.

Перед концертом в 19:00 в малом зале Левон Акопян прочтет лекцию «Разговор о Шостаковиче».

Парк «Зарядье» в Москве присоединился к проекту «Пушкинская карта». 15 ноября. Как сообщила ТАСС его пресс-служба, ее держатели увидят мультимедийный проект Старого Английского двора, выставки современного искусства, флорариум и много другое. Например, выставку более 50 номинантов второй московской арт-премии. Она открыта до 30 ноября. Проекты, доступные по «Пушкинской карте», собраны на отдельной странице парка.

Специальный комитет 16 ноября отобрал лучшие рисунки детей в возрасте 6-18 лет, участвовавших в конкурсе «ЖКХ глазами детей». Они были посвящены темам экологии, сбору отходов, цифровизации ЖКХ и капремонту.