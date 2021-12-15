Кофе, сыр и грудное молоко. Еще почти 2 тысячи рабочих мест появится на новых заводах Подмосковья

Десять крупных производств откроют в следующем году в Подмосковье. Это заводы кофе, грудного молока, сыра и других продуктов. Там создадут более 1,7 тысячи новых рабочих мест.

Об этом на пресс-конференции в РИАМО рассказал министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

«В Московской области запланировано открытие 10 крупных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в следующем году», — отметил он.

Например, в Ступине появится завод «Барилла Рус», который займется переработкой твердых сортов пшеницы, а в Рузе — предприятие, где будут изготавливать растворимый кофе.

Одним из уникальных предприятий станет завод по производству грудного молока Сергей Воскресенский.

По словам министра, это предприятие «Инфаприм». Там смогут производить по 10 тысяч тонн грудного молока каждый год.

«Это единственное во всей России предприятие, которое будет готовить продукт такого уровня», — подчеркнул Воскресенский.