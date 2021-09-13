Спортивно-патриотическая игра «Тропа войны» состоялась в Звездном городке

В Звездном городке прошла четвертая игра «Тропа войны», организованная Молодежным центром «Галактика». В ней участвовали 150 человек из городов Подмосковья: школьники из Звездного, Монина, Лосино-Петровского, Щелкова, Фрязина и Балашихи.

Организатор мероприятия Светлана Колтовских сообщила, что вынашивала идею проведения игры три года.

«В 2018-м году, меня мои коллеги молодежного центра „Галактика“ поддержали. Сначала не верили в успех этой идеи, но теперь, вы сами видите, у нас огромное количество участников из разных городов Московской области», — рассказал она.

Мэр города Звездный городок Евгений Баришевский предположил, что для детей игра стала в первую очередь праздником спорта.

«Когда в воскресенье можно своей командой преодолеть трудности, получить заряд бодрости. Ну и, конечно, провести время на свежем воздухе, поесть полевую кашу и увидеть своих друзей», — отметил он.

В игре участвовали 26 команд по пять человек в каждой. Как рассказал капитан команды «ФрятЕльники» Федор Сторожев, в маршрутный лист входит 20 этапов выживания в лесу.

«Например, горка из шин, носилки. Есть интересные по моему мнению испытания, паутинка, и еще бы я хотел поучаствовать в эвакуации», — признался он.

Вместе с мальчиками в игре принимали участие девочки. Они ни в чем им не уступали, показав хорошую спортивную форму и волю к победе.

«Было очень весело, трудно, но мы работали в коллективе. И было очень просто. Мы друг другу помогали. Было очень классно. Надеюсь, что в следующем году мы сюда еще приедем», — поделилась участница соревнований Гретта Товмасян.

Длина дистанции составила 2,5 километра. На каждом этапе с ребятами участвовали профессиональные инструкторы. Они прошли «паутинку», окопы, шинные гонки, переправы на воде и суше, стреляли из пневматического оружия.

«Нужно сделать пять точных выстрелов из пистолета пневматического по мишени. Зачет считается, если поражены все пять мишеней. Им дается по 6 выстрелов. После этого второй участник команды должен снарядить магазин. И мы должны понять, что он может это делать», — сообщил инструктор по стрельбе Сергей Баринов.

«Все были интересные этапы. Были сложные, но самое интересное, когда по грязи лезть. Прямо чувствовали, что мы находимся на каком-то задании», — поделились участники игры из команды «Седьмая республика».

По окончании игры ее участники приняли участие в АРТ-субботнике. Для них провели матер-классы по росписи сумок, пряников и игрушек, организовали класс робототехники. Всех накормили кашей из полевой кухни.