Более 50 тысяч жителей Подмосковья стали пользоваться услугой «Умная платежка»

Новый онлайн-сервис «Умная платежка» начал работать в Подмосковье в сентябре. За это время услугой воспользовались 50 тысяч жителей региона. Об этом рассказала пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

Благодаря новому сервису жители Подмосковья смогут оплачивать коммунальные услуги без комиссии, передавать показания счетчиков, управлять несколькими лицевыми счетами.

Также сервис поможет узнать о задолженностях, тарифах, льготах, прошедших оплатах, формулах расчетов. Платформу создали для того, чтобы жителям не приходилось идти в офис и разбираться с начислениями.

«Новый сервис „Умная платежка“ — это своего рода персональный мини-офис расчетного центра в мобильном телефоне жителя Подмосковья. Помимо прозрачной информации о тарификации, формулах расчетов и начислениях, жители могут одним нажатием кнопки заказать необходимые коммунальные справки и выписки, а также вызвать, например, сантехника или воспользоваться другими бытовыми услугами», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С начала сентября сервисом воспользовались уже 50 тысяч жителей региона. Предложения по улучшению работы услуги можно направить на почту, которая указана на сайте МосОблЕИРЦ. Также оставить свои пожелания можно в личном кабинете, в разделе «Отправить обращение», выбрав подходящую тематику.