Более 50 тысяч жителей Подмосковья стали пользоваться услугой «Умная платежка»
Благодаря новому сервису жители Подмосковья смогут оплачивать коммунальные услуги без комиссии, передавать показания счетчиков, управлять несколькими лицевыми счетами.
Также сервис поможет узнать о задолженностях, тарифах, льготах, прошедших оплатах, формулах расчетов. Платформу создали для того, чтобы жителям не приходилось идти в офис и разбираться с начислениями.
«Новый сервис „Умная платежка“ — это своего рода персональный мини-офис расчетного центра в мобильном телефоне жителя Подмосковья. Помимо прозрачной информации о тарификации, формулах расчетов и начислениях, жители могут одним нажатием кнопки заказать необходимые коммунальные справки и выписки, а также вызвать, например, сантехника или воспользоваться другими бытовыми услугами», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
С начала сентября сервисом воспользовались уже 50 тысяч жителей региона. Предложения по улучшению работы услуги можно направить на почту, которая указана на сайте МосОблЕИРЦ. Также оставить свои пожелания можно в личном кабинете, в разделе «Отправить обращение», выбрав подходящую тематику.