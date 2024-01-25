Москва 25 января 2024, 10:47 Звезду «Папиных дочек» увезли на скорой с репетиции в Москве Mash: Андрей Леонов сломал палец во время репетиции в московском театре «Ленком» Mosfilm/via Globallookpress.com

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В Москве в театре «Ленком» во время репетиции актер Андрей Леонов сломал палец. Ему пришлось вызывать скорую помощь и ехать в больницу, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, звезда «Папиных дочек» случайно прищемил палец дверью. Репетицию прервали и вызвали медиков. В больнице актеру сделали рентген, на снимке оказался перелом кости. Врачи наложили гипс Леонову и отправили долечиваться домой.

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Супруга актера подтвердила Mash, что спектакль с участием Леонова «Поминальная молитва», который намечен на 26 января, отменять не будут.

Накануне в Москве во время соревнований среди юниоров фигуристка упала с поддержки и ударилась головой об лед. Ее экстренно увезли на скорой в больницу. Во время поддержки партнер не удержал фигуристку и она рухнула вниз, сильно ударившись головой.