Звезду на Боровицкой башне Кремля решили модернизировать | 360°

Москва 02 ноября 2022, 07:57 Звезду на Боровицкой башне Кремля решили модернизировать Советник директора ФСО Девятов: звезду на Боровицкой башне модернизируют РИА "Новости"

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Рубиновую звезду на Боровицкой башне Московского Кремля модернизируют, лампы заменят на галогенные. Об этом РИА «Новости» рассказал доктор исторических наук, советник директора ФСО Сергей Девятов.

Сейчас идут реставрационные работы на Боровицкой башне. Звезды модернизируются с 2014 года, лампы заменили в рубиновой звезде на Спасской башне, затем на Троицкой и Никольской башнях. Затем модернизируют еще одну — на Водовзводной башне.

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«В рамках реставрационных работ на Боровицкой башне будет модернизирована и звезда. Лампы будут заменены на 100-вольтные галогенные», — рассказал Девятов.

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Известно, что реставрация завершится не раньше, чем через год.

Весной пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в стране не собираются возрождать пионерию. Он подчеркнул, что никто ничего детям не собирается навязывать. День 100-летия пионерского движения отметили в России 19 мая 2022 года.