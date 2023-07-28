28 июля 2023, 17:42
Зону отдыха «Тропарево» снова открыли для купания в Москве
Роспотребнадзор разрешил москвичам купаться в зоне отдыха «Тропарево»
Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сняли ограничения в зоне отдыха «Тропарево». Москвичам снова разрешили купаться в водоеме, сообщили в пресс-службе ведомства.
«По состоянию на 28 июля, по результатам лабораторных исследований, содержимое водоема на территории зоны отдыха „Тропарево“ (ЮЗАО), ранее закрытой для купания, отвечает санитарным требованиям. Плавание в зоне отдыха „Тропарево“ разрешено», — говорится в сообщении.
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Кроме этого, в ведомстве добавили, что в Москве для купания также открыты следующие зоны отдыха:
- Путяевский пруд №1;
- Пляж «Динамо»;
- Головинские пруды;
- Серебряный бор-2;
- Серебряный бор-3;
- Мещерское;
- Большой городской пруд;
- Школьное озеро;
- Черное озеро.
Также в Москве есть еще 38 территорий, на которых можно загорать и проводить летний досуг, но без купания. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе, и в этих зонах отдыха находится под контролем Роспотребнадзора.
Ранее эколог Андрей Фролов рассказал, безопасны ли столичные водоемы.
Роспотребнадзор
Москва 2023
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