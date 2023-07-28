Москва 28 июля 2023, 17:42 Зону отдыха «Тропарево» снова открыли для купания в Москве Роспотребнадзор разрешил москвичам купаться в зоне отдыха «Тропарево» Сайт мэра и правительства Москвы

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Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сняли ограничения в зоне отдыха «Тропарево». Москвичам снова разрешили купаться в водоеме, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По состоянию на 28 июля, по результатам лабораторных исследований, содержимое водоема на территории зоны отдыха „Тропарево“ (ЮЗАО), ранее закрытой для купания, отвечает санитарным требованиям. Плавание в зоне отдыха „Тропарево“ разрешено», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, в ведомстве добавили, что в Москве для купания также открыты следующие зоны отдыха:

Путяевский пруд №1;

Пляж «Динамо»;

Головинские пруды;

Серебряный бор-2;

Серебряный бор-3;

Мещерское;

Большой городской пруд;

Школьное озеро;

Черное озеро.

Также в Москве есть еще 38 территорий, на которых можно загорать и проводить летний досуг, но без купания. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе, и в этих зонах отдыха находится под контролем Роспотребнадзора.

Ранее эколог Андрей Фролов рассказал, безопасны ли столичные водоемы.