Москва 14 августа 2023, 13:31 Зону отдыха построили на месте платной парковки на севере Москвы Новая зона отдыха появилась в Локомотивном проезде в Москве на месте платной парковки Сайт мэра и правительства Москвы

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Земельный участок в Локомотивном проезде в Москве вместо непопулярной платной парковки заняла новая зона отдыха. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

Свежие газоны, высаженные деревья и кустарники, удобные скамейки и качели с навесами, а также прогулочные дорожки появились в Локомотивном проезде. Зона отдыха заняла более 960 квадратных метров. Разбить комфортный парк решили в рамках совместной программы Госинспекции по недвижимости и департамента госимущества Москвы по отказу от нерентабельных платных парковок.

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«Специалисты выявили, что автостоянка в Локомотивном проезде напротив владения 17 содержалась в ненадлежащем состоянии и имела низкую заполняемость. Кроме того, данная парковка изначально планировалась как временная, поэтому договор аренды с пользователем прекратили», — пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В пресс-службе столичной мэрии добавили, что на месте закрытых парковок в Москве и дальше будут создавать новые общественные пространства для жителей столицы и туристов.

Ранее москвичам рассказали о планах обустроить три парка до конца этого года в международном медицинском кластере в Сколкове.