08 августа 2023, 14:38
Зону отдыха обустроят над станцией метро «Аэропорт Внуково» в Москве
Бочкарев: общественная зона отдыха появится над станцией метро «Аэропорт Внуково» в Москве
Территорию над станцией метро «Аэропорт Внуково» участка Солнцевской линии метро благоустроят. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Общая площадь благоустройства с мощением гранитной плиткой составит около восьми тысяч квадратных метров. На участке также восстановят 432 метра проезжей части.
Проектом предусмотрено гранитное мощение, устройство клумб и установка малых архитектурных форм, в частности скамеек и урн.
Андрей Бочкарев
Архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне вестибюля и на платформе будущей станции почти завершили, как и отделку служебных помещений. Недавно прошли испытания эскалаторов.
Ранее сообщалось о том, что монтаж витражных окон почти завершили на станции метро «Пыхтино» в Москве.
Благоустройство
Метро
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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