Москва 08 августа 2023, 14:38 Зону отдыха обустроят над станцией метро «Аэропорт Внуково» в Москве Бочкарев: общественная зона отдыха появится над станцией метро «Аэропорт Внуково» в Москве stroi.mos.ru

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Территорию над станцией метро «Аэропорт Внуково» участка Солнцевской линии метро благоустроят. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь благоустройства с мощением гранитной плиткой составит около восьми тысяч квадратных метров. На участке также восстановят 432 метра проезжей части.

Проектом предусмотрено гранитное мощение, устройство клумб и установка малых архитектурных форм, в частности скамеек и урн. Андрей Бочкарев

Архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне вестибюля и на платформе будущей станции почти завершили, как и отделку служебных помещений. Недавно прошли испытания эскалаторов.

Ранее сообщалось о том, что монтаж витражных окон почти завершили на станции метро «Пыхтино» в Москве.