Москва 28 января 2024, 10:31 «Зойкина квартира», «Мещане» и «Лес». В театрах Москвы прошло почти 270 премьер за год Собянин: около 270 премьер представили в московских театрах в 2023 году Freepik

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В Москве театральная жизнь насыщенна и интересна. Только за прошлый год горожане смогли посетить примерно 270 премьер спектаклей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Москва по праву считается одним из мировых театральных центров. В 2023-м было представлено много ярких постановок», — отметил он.

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По словам мэра, зрители смогли увидеть спектакль «Смертельный номер» в Театре Олега Табакова, постановку «Лес», выход которой посвятили 200-летию Островского в театре имени Маяковского.

Москвичи побывали на «Вишневом саде» по пьесе Чехова в Мастерской Петра Фоменко, а также увидели «Мещан» Горького в «Современнике». Поклонники Булгакова могли насладиться спектаклем «Зойкина квартира» в Театре имени Пушкина. Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представил «Норму» по опере Беллини.

Крупная реконструкция московских театров также проходит по нацпроекту «Культура». За 10 лет в столице привели в порядок 40 городских учреждений (85 зданий), что составляет 70% от их общего числа.